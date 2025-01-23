Предприниматель из Санкт-Петербурга приобрел на торгах дебиторскую задолженность АНПЗ

Индивидуальный предприниматель из Санкт-Петербурга Руслан Барков приобрел на торгах дебиторскую задолженность АО "Антипинский нефтеперерабатывающий завод" в 18 млрд руб.. Информация об этом опубликована на портале "Федресурс".

Он также получил право требования к обществам "Новый поток", "Ойл Ассетс Менеджмент". Сумма сделки составила 1,7 млн руб.

Всего на торги было выставлено 18 лотов. Свердловская компания "Доки-Плюс" получила право требования к New Stream Trading AG (Швейцария) в размере $63,6 млн за 1 млн руб. Еще одна компания из Свердловской области "Стигва" приобрела четыре позиции за 1,7 млн руб. - дебиторскую задолженность "Технологии инновации строительство", "Транстрейдойл", "РОО Новый поток", "Финанс инжиниринг групп" на 221 млн руб.

Несостоявшимися признаны торги к осужденному бизнесмену, бенефициару группы "Новый Поток", куда входило АНПЗ, Дмитрию Мазурову. Размер его обязательств составлял 34,8 млн руб., цена за лот опускалась до 348 тыс. руб.

Как сообщало Накануне.RU, в 2019 году завод объявили банкротом, он задолжал Сбербанку порядка 2,9 млрд долларов. Основным владельцем был бизнесмен Дмитрий Мазуров, против него, как и против бывшего гендиректора АНПЗ Геннадия Лисовиченко, было возбуждено уголовное дело по заявлению Германа Грефа. В результате процедуры банкротства, "Сбербанк" стал мажоритарным акционером Антипинского НПЗ (80%). В мае 2021 года завод куплен с аукциона "Русинвест" за 110,867 млрд руб.

Сообщалось, что бизнесмен Дмитрий Мазуров присвоил $29 млн "Сбербанка" и растратил 473 млн руб., принадлежавших входившему в ГК "Антипинскому НПЗ". В его уголовном деле – 150 томов. Сообщалось, что Мазуров, будучи владельцем "Антипинского НПЗ", оформляя кредит, ввел банкиров в заблуждение относительно финансового состояния предприятия. Получив заем, вывел средства на сторонние организации и присвоил. 12 декабря 2023 года Симоновский суд Москвы приговорил бывшего владельца Антипинского нефтеперерабатывающего завода Дмитрия Мазурова к 10 годам колонии строгого режима за мошенничество, растрату и организацию нападения на модель Юлию Мильштейн. Сообщалось, что пострадавшая от побоев Юлия Мильштейн работала эскорт-моделью. На нее было совершено нападение, в ходе которого она получила несколько ножевых ранений. По версии следствия, в 2015 году Мазуров якобы попросил тогдашнего гендиректора Антипинского НПЗ (входил в группу "Новый поток") Геннадия Лисовиченко разобраться с девушкой, которая якобы пыталась скомпрометировать его.

Обвиняемый вину не признавал.