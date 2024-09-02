В Перми оборонный ЗиД может потерять статус стратегического предприятия

Оборонный "Машиностроительный завод имени Дзержинского" обратился в Минпромторг РФ с заявлением об исключении из перечня стратегических предприятий.

Об этом на заседании суда сообщил конкурсный управляющий должника Лев Шляпин. К середине августа ФГУП передало все государственные оборонные контракту новому собственнику имущественного комплекса завода. ФНС возражала против перехода рассмотрения дела по общим правилам, так как считает, что такая процедура не предусмотрена законом. В итоге ходатайство управляющего было отложено до получения ответа из Минпромторга, пишет "Ъ-Прикамье".

Напомним, ранее "Курганприбор" стал единственным участником торгов. Завод будет продан за 725 млн руб. Отметим, что это уже вторая попытка заключения договора. Первым покупателем завода был "Спецпректстрой". Но сделка была расторгнута по причине того, что Минпромторг отозвал у предприятия лицензию на работу с секретными сведениями и производство боеприпасов.