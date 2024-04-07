В Тюмени силовики проверяли подозрительный автомобиль на АЗС

В Тюмени силовики проверили автомобиль, в котором, возможно, находился предмет, представляющий опасность, однако информация не подтвердилась. Об этом сообщили в Информационном центре правительства Тюменской области.

Сегодня силовикам поступило сообщение, что подозрительный автомобиль находится на автозаправочной станции в районе Московского тракта в Тюмени. Территория была оцеплена. Силовики обследовали автомобиль. Информация об опасном предмете, находящимся внутри авто, не подтвердилась.

Ранее очевидцы сообщили об огромном скоплении силовых структур на Московском тракте. Полностью был перекрыт въезд с Московского в сторону Плеханово.