В Нальчике нейтрализовали двух боевиков, планировавших теракты

В Нальчике нейтрализовали двух боевиков, планировавших диверсии и теракты на территории Кабардино-Балкарской республики, сообщает Национальный контртеррористический комитет.

Члены бандгруппы, входившей в состав международной террористической организации, уничтожены в ходе перестрелки. На месте боя обнаружили автоматическое оружие и боеприпасы.

Ранее сообщалось, что в садовом товариществе в пригороде Нальчика блокированы бандиты, открывшие огонь по силовикам на предложение сдаться. Был введен режим контртеррористической операции (КТО).