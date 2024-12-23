23 Декабря 2024
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Фото: Накануне.RU

Россияне отдали телефонным мошенникам с Украины 250 млрд рублей

Из-за действий телефонных мошенников с территории Украины, россияне потеряли 250 млрд рублей. Об этом в своих социальных сетях рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

По его словам, действия злоумышленников сильно затрудняют работу правоохранителей, а наиболее бдительные граждане не желают общаться с представителями ведомств, боясь наткнуться на мошенников.

В качестве примера депутат рассказал об общении с жительницей Тугулыма, чей сын еще в июле погиб на СВО. В воинской части женщину кормили обещаниями, но выплату за потерю кормильца все не выплачивали, из-за чего та обратилась уже к Иванову. Затем в дело вмешалась военная прокуратура ЦВО, с которой свердловчанка разговаривать отказалась.

"...мне звонили, представились, что из прокуратуры, а я не знаю, они или нет, сейчас столько всяких названивает...". Уточнил в надзорном ведомстве. Да, звонили действительно они. Телефонные мошенники - это конечно большая и очень серьезная проблема. Только от звонков негодяев с территории Украины наши граждане потеряли 250 млрд (!) рублей. Как видим, это также затрудняет работу ведомств", - написал депутат в соцсетях.

Эта история закончилась благополучно: военная прокуратура подтвердила, что нарушения со стороны воинской части были. После этого соответствующие документы оперативно оформили и направили для выплат, и уже в ближайшее время семья погибшего героя получит все положенные по закону средства.

Запомните, что работники "Центрального Банка", "Следственного комитета", "ФСБ", "МВД", "Госуслуг" никогда не будут звонить лично и пытаться узнать реквизиты вашей банковской карты. Никаких безопасных счетов не существует, а настоящие правоохранители, надзорные ведомства и банки не нуждаются в денежных операциях с вашей стороны. В случаях таких звонков лучше сами перезвоните в банк по указанному номеру на банковской карте. Лучший способ сохранить свои деньги – отклонить неизвестный звонок.

Так во время своей "прямой линии" 19 декабря посоветовал поступать и президент РФ Владимир Путин. При этом глава государства уточнил, что мошеннические кол-центры, размещенные на территории Украины, не планируется вносить в список приоритетных целей для военных ударов со стороны России - "боезапасы на них тратить ни к чему", добавил он.

Теги: Иванов, Госдума, Украина, мошенник, телефон


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