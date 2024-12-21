Самолет Екатеринбург-Казань вернулся в аэропорт из-за атаки БПЛА

Самолет Екатеринбург-Казань вернулся в аэропорт вылета из-за угрозы атаки дронов в Татарстане, сообщает Telegram -канал "Zloy_ekb".

"Самолет, летевший из Екатеринбурга в Казань, развернули через час после вылета", - говорится в сообщении.

Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет рейсы. Как говорится в Telegram-канале Росавиации, меры введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Кроме того, в ижевском аэропорту ввели план "Ковер". Полеты приостановлены из-за атаки БПЛА в Казани, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.