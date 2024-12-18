У "Азимута" нашли массовые нарушения в безопасности полетов

У авиаперевозчика "Азимут" нашли свыше 20 нарушений в сфере безопасности полетов и организации летной работы.

Их вскрыли Ространснадзор и Росавиация после аварии с загоревшимся Superjet 100 в Анталье. Установлены факты сокрытия посадок SSJ-100 с повышенной перегрузкой, занижения длительности полетной смены у экипажей, допуска самолетов к полетам без прохождения необходимого техобслуживания.

Из отчета следует, что контроль за полнотой и качеством проводимого техобслуживания у авиакомпании отсутствует. Кроме того, проводимые "Азимутом" профилактические мероприятия не способствуют исключению повторных отклонений в пилотировании. 12% всех посадок за 11 месяцев 2024 года были выполнены с отскоком самолетов SSJ-100 от полосы после касания шасси ("козление"), сообщают "Известия".

Очередная авария с самолетом Sukhoi Superjet 100 произошла 24 ноября и вызвала много вопросов. По предварительной версии, виной возгоранию в аэропорту турецкой Антальи стала плохая погода. В "Ростехе" заявили, что специальная комиссия пришла к определенным выводам.