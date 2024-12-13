В Первоуральск на экскурсию приехали школьники из ДНР

В Свердловскую область прибыли школьники из Донецкой народной республики. Первой остановкой в их двухнедельной экскурсии по региону стал город Первоуральск, написал в своих соцсетях мэр города Игорь Кабец.

По его словам, дети прибыли из Тельмановского района, шефство над которым взял Средний Урал.

Подросткам рассказали об образовательном центре программы "Будущее белой металлургии", а также дали поработать на профоборудовании колледжа. Юные гости Первоуральска примерили на себя профессии механика, слесаря и электромонтера.

Вчера утром они также посетили стелу "Европа-Азия" и Инновационный культурный центр. Сегодня школьники продолжат уже начатое знакомство с историей Екатеринбурга, примут участие в открытом уроке и профориентационной игре.