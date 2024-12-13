СМИ: Трамп может нанести удары по Ирану, чтобы помешать ядерной программе страны

Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения превентивных авиаударов по Ирану с целью помешать созданию ядерного оружия в стране, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации издания, Трампа очень беспокоит "ядерный прорыв Ирана", о чем он сообщил премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху в одной из телефонных бесед. Он дал понять, что хочет предотвратить подобное развитие событий.

12 декабря Трамп заявил, что не может исключать вероятность возникновения военного конфликта между США и Ираном. Так он ответил на вопрос журналиста Time о риске войны между штатами и Ираном во время его президентства.

Ранее Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с критикой Ирана за недостаточное сотрудничество по ядерной проблеме. Текст был представлен Великобританией, Францией, Германией и США. Его одобрили 19 стран. Россия, Китай и Буркина-Фасо проголосовали против, еще 12 стран воздержались.