Трамп заявил о вероятности военного конфликта между Ираном и США

Президент Америки Дональд Трамп заявил, что не может исключать вероятность возникновения военного конфликта между США и Ираном. Так он ответил на вопрос журналиста Time о риске войны между штатами и Ираном во время его президентства.

"Случиться может что угодно. Что угодно. Это очень нестабильная ситуация", - отметил президент, добавив, что наиболее опасной, по его мнению, является ситуация между Россией и Украиной. Особенно, решение Киева использовать ракеты против территорий РФ.

Обсуждая политическую ситуацию, Трамп также отметил, что будет поддерживать любое эффективное разрешение конфликта Израиля с палестинцами.

"Я поддерживаю любое решение, которое принесет нам мир. Есть и другие идеи, которые не являются идеей о сосуществовании двух государствах (израильского и палестинского), и я поддерживаю все, что приведет нас не просто к миру, а к долгоиграющему миру", - сказал президент, добавив, что конфликт на Ближнем Востоке будет решен.