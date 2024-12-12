В Екатеринбурге суд выдворил на родину африканца, который женился, чтобы остаться в России

Свердловский областной суд выдворил из России бенинца. Хитрый африканец даже женился, чтобы остаться в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, еще в 2021 году гражданин республики Бенин (страна в Западной Африке) Миссигбето Родольф Туэссу приехал в Екатеринбург по учебной визе. Юноша учился в УрГЭУ, но был отчислен в связи с академической задолженностью. Через год виза истекла. За это время студент в вузе не восстановился, а в другое учебное заведение так и не поступил.

По закону, африканец должен был покинуть Россию, но не уехал, зато успел здесь жениться. В ноябре этого года участковый составил на иностранца протокол. Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил Туэссу штраф в 2 тысячи рублей и постановил выдворить его из РФ.

Однако это решение было обжаловано: бенинец настаивал на необходимости сохранения молодой семьи. В итоге Свердловский областной суд изучил материалы дела и установил, что супруги живут в разных регионах и никаких совместных детей не имеют. А вот самые близкие родственники Туэссу проживают в Бенине. Поэтому решение о выдворении на родину было оставлено в силе.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Свердловском облсуде начался процесс по делу студента из Йемена. Молодого иностранца обвиняют в домогательствах и других преступлениях.