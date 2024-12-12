Самолёт приземлился на оживлённую трассу и разломился пополам в Техасе

Частный двухмоторный самолёт Piper Navajo вынужденно сел на оживлённой трассе в США, сообщает телеканал KPRC, пишет Life.

ЧП произошло в техасском городе Виктория. В результате жёсткого приземления фюзеляж судна разломился на две части. При этом борт придавил несколько автомобилей.

Последние секунды полёта неисправного судна запечатлел видеорегистратор в одной из машин. На кадрах видно, как Piper Navajo снижается над дорогой и садится, не выпуская шасси.

"Полиция на месте происшествия сообщает, что были повреждены три транспортных средства", — пишут местные журналисты.

По предварительным данным, пилот выжил. Ранены четыре человека.