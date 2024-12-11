Самолет Ан-2, принадлежащий компании "Мобил Авиа" совершил вынужденную посадку в ЯНАО

Самолет Ан-2, принадлежащий компании "Мобил Авиа" совершил вынужденную посадку в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает "Север Пресс".

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Росавиация классифицировала происшествие как аварию.

Официальный представитель федерального агентства Артем Кореняко со ссылкой на данные эксплуатанта уточнил, что в момент вынужденной посадки на борту воздушного судна было восемь человек — два члена экипажа и шесть пассажиров. Самолет, приземлившись на расстоянии около одного км от посадочной площадки Тамбей, получил повреждения. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) проведет расследование по факту инцидента с Ан-2.