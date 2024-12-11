ЦБ РФ оценил влияние ослабления рубля на рост цен

Существенное ослабление рубля во второй половине ноября сказалось на динамике цен.

Об этом говорится в бюллетене Центробанка России "О чем говорят тренды". Из него следует, то в октябре и ноябре влияние курсовой динамики на рост цен было сдержанным, но в конце ноября и начале декабря ослабление российской национальной валюты отразилось на динамике цен.

Сильнее всего оно повлияло на рост цен на электронику. Регулятор утверждает, что укрепления рубля может смягчить импульс.

Ранее ЦБ РФ заявил, что в ноябре 2024 года рубль сильно ослаб к основным иностранным валютам из-за новых санкций США. Еще одна причина - действия отдельных нефинансовых компаний, которые покупали валюту для погашения обязательств перед банками РФ.