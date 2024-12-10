Центробанк РФ объяснил обвал рубля в ноябре

В ноябре 2024 года рубль сильно ослаб к основным иностранным валютам из-за новых санкций США.

Еще одна причина - действия отдельных нефинансовых компаний, которые покупали валюту для погашения обязательств перед банками РФ. Об этом говорится в обзоре рисков финансовых рынков на сайте Центробанка России.

По данным регулятора, за месяц рубль упал по отношению к доллару США на 11% и на 8,4% — к юаню. В ноябре чистые продажи валюты 29 компаний из числа крупнейших отечественных экспортеров упали на 23% к октябрю — до $8 млрд. По мере адаптации участников рынка и поиска новых контрагентов давление на валютный рынок будет снижаться, считает Банк России.

В начале декабря рубль укрепился, отыграв ослабление: по данным регулятора, за первую неделю декабря рубль укрепился на 7,7% к доллару США.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что ситуация с курсом рубля связана с введением санкций против "Газпромбанка".