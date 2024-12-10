В аэропорту "Кольцово" увеличивают количество сидячих мест до 1,5 тысячи

Руководство Международного аэропорта "Кольцово" в Екатеринбурге прислушалось к своим пассажирам и увеличило число сидячих мест до 1,5 тыс. Более 400 новых диванов разместят в разных зонах аэровокзального комплекса уже в ближайшее время.

Как сообщает пресс-служба "Кольцово", первые полсотни сидячих мест уже установили, в частности, возле зоны регистрации в международном терминале. Остальные разместят там, где, по словам пассажиров, их больше всего не хватает.

Порядка половины закупленных диванов оборудованы розетками, а отдельные кресла отведены маломобильным пассажирам. Новое оборудование позволит не только добавить количество сидячих мест, но и заменить старые.

Поставка и монтаж продолжаются.