10 Декабря 2024
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Фото: Накануне.RU

Экс-владельцы ЧЭМК решили доказать согласие властей на приватизацию

Бывшие владельцы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) решили оспорить решение суда о передаче активов группы в госсобственность.

Они намерены это сделать путем доказательства легитимности приватизации в 1990-х годах. Заседание кассационного суда пройдет 13 января. Защита экс-собственников утверждает, что Россия в лице уполномоченных органов знала о ней и санкционировала ее. Защита ЧЭМК приводит копии документов 1992–1999 годов, в том числе, письма Государственного комитета по управлению госимуществом территориальному подразделению в Кемеровской области о том, что решение о приватизации Кузнецкого завода ферросплавов находится в его компетенции. В материалах имеется копия заявки-поручения за подписью первого зампреда РФФИ с поручением фонду имущества Свердловской области провести продажу акций Серовского завода ферросплавов. Отмечается, что все это подтверждает осведомленность и согласие РФ на приватизацию заводов.

Как заявил партнер адвокатского бюро NSP Роман Макаров, прокуратура вправе усмотреть нарушения и при наличии решений федеральных органов власти. Например, в случае, если они осуществили приватизацию за пределами своих полномочий, сообщает РБК.

В феврале 2024 года суд по иску Генпрокуратуры изъял акции ЧЭМК в собственность государства. Глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что без продукции национализированного недавно предприятия "мы, конечно, ни самолеты не построим, ни танки, ни пушки". Он также пожаловался на бывшего владельца ЧЭМК Юрия Антипова, при котором "большая часть продукции с ЧЭМК вывозилась за рубеж".

Теги: ЧЭМК, приватизация


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