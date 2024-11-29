29 Ноября 2024
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге утвердили ключевой документ по транспортной реформе. Пять основных пунктов

В администрации Екатеринбурга подписано постановление с планом развития системы перевозок уральской столицы на 2024-2026 годы. В мэрии называют его ключевым документом по объявленной еще в марте транспортной реформе.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, план развития системы перевозок включает в себя пять основных пунктов.

  • Завершить переход на брутто-контракты. Сейчас по новой системе ездят все виды общественного транспорта, кроме автобусов. Их переход на новый принцип работы состоится 1 февраля 2025 года – дата закреплена в постановлении администрации и не может быть нарушена.
  • Обеспечение приоритета движения трамваев на дорогах, в том числе с помощью физического отделения рельсов от проезжих частей. В 2025 году бортовым камнем, делиниатором или разметкой планируют обособить 50,3 километра путей на 15 участках.

Выезд автомобилей на трамвайные пути в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

  • Создание выделенных полос для общественного транспорта. На 2025 год запланировано ввести 51,8 километра на 38 участках дорог.
  • Введение нового вариативного тарифного меню проездных.
  • Внедрение единого и централизованного механизма управления всеми компонентами транспортной системы. Для этого будет запущен городской ЦУП – центр управления перевозками.

Как добавили в мэрии, кроме этого, продолжится обновление парка подвижного состава. В следующие два года планируется обновить 570 единиц техники.

Ранее сообщалось, что транспортная реформа в Екатеринбурге обойдется в 13 млрд рублей. Недавно глава города Алексей Орлов объяснил, почему старт обещанной весной реформы оказался отложен.

Теги: реформа, транспорт, документ, мэрия, Екатеринбург


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Ранее 05.03.2024 12:09 Мск В Екатеринбурге анонсировали новую реформу общественного транспорта

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