В Екатеринбурге утвердили ключевой документ по транспортной реформе. Пять основных пунктов

В администрации Екатеринбурга подписано постановление с планом развития системы перевозок уральской столицы на 2024-2026 годы. В мэрии называют его ключевым документом по объявленной еще в марте транспортной реформе.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, план развития системы перевозок включает в себя пять основных пунктов.

Завершить переход на брутто-контракты. Сейчас по новой системе ездят все виды общественного транспорта, кроме автобусов. Их переход на новый принцип работы состоится 1 февраля 2025 года – дата закреплена в постановлении администрации и не может быть нарушена.

Обеспечение приоритета движения трамваев на дорогах, в том числе с помощью физического отделения рельсов от проезжих частей. В 2025 году бортовым камнем, делиниатором или разметкой планируют обособить 50,3 километра путей на 15 участках.

Создание выделенных полос для общественного транспорта. На 2025 год запланировано ввести 51,8 километра на 38 участках дорог.

Введение нового вариативного тарифного меню проездных.

Внедрение единого и централизованного механизма управления всеми компонентами транспортной системы. Для этого будет запущен городской ЦУП – центр управления перевозками.

Как добавили в мэрии, кроме этого, продолжится обновление парка подвижного состава. В следующие два года планируется обновить 570 единиц техники.

Ранее сообщалось, что транспортная реформа в Екатеринбурге обойдется в 13 млрд рублей. Недавно глава города Алексей Орлов объяснил, почему старт обещанной весной реформы оказался отложен.