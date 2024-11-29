В Екатеринбурге утвердили ключевой документ по транспортной реформе. Пять основных пунктов
В администрации Екатеринбурга подписано постановление с планом развития системы перевозок уральской столицы на 2024-2026 годы. В мэрии называют его ключевым документом по объявленной еще в марте транспортной реформе.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, план развития системы перевозок включает в себя пять основных пунктов.
- Завершить переход на брутто-контракты. Сейчас по новой системе ездят все виды общественного транспорта, кроме автобусов. Их переход на новый принцип работы состоится 1 февраля 2025 года – дата закреплена в постановлении администрации и не может быть нарушена.
- Обеспечение приоритета движения трамваев на дорогах, в том числе с помощью физического отделения рельсов от проезжих частей. В 2025 году бортовым камнем, делиниатором или разметкой планируют обособить 50,3 километра путей на 15 участках.
- Создание выделенных полос для общественного транспорта. На 2025 год запланировано ввести 51,8 километра на 38 участках дорог.
- Введение нового вариативного тарифного меню проездных.
- Внедрение единого и централизованного механизма управления всеми компонентами транспортной системы. Для этого будет запущен городской ЦУП – центр управления перевозками.
Как добавили в мэрии, кроме этого, продолжится обновление парка подвижного состава. В следующие два года планируется обновить 570 единиц техники.
Ранее сообщалось, что транспортная реформа в Екатеринбурге обойдется в 13 млрд рублей. Недавно глава города Алексей Орлов объяснил, почему старт обещанной весной реформы оказался отложен.