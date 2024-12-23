Официально: автобусы Екатеринбурга с февраля переходят на новый принцип работы

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов официально подписал постановление о переводе городских автобусов на новый принцип работы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации уральской столицы, документ гласит, что с 1 февраля 2025 года плата за проезд в городских автобусах станет поступать в казну Екатеринбурга. В свою очередь, перевозчики начнут получать средства за каждый пройденный километр.

Позднее муниципалитет разыграет с аукциона обещанные брутто-контракты. Напомним, что с 1 августа на систему брутто-контрактов перевели троллейбусы и трамваи уральской столицы.

В конце ноября в администрации Екатеринбурга было подписано постановление с планом развития системы перевозок на 2024-2026 годы. В мэрии называли его ключевым документом по объявленной еще в марте транспортной реформе.