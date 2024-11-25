Журналист Зарубин показал видео с первыми словами Путина после его заявления об "Орешнике"

Журналист и ведущий программы "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин показал в Telegram первые кадры после видеообращения главы государства Владимира Путина об испытании "Орешника".

Президент назвал его "ясным и понятным". На видео показано завершение речи российского лидера, а также момент, когда Путин встает из-за стола.

"Мне кажется, достаточно ясно и понятно", – сказал он после записи своего заявления.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что планы по испытаниям ракетной системы средней дальности "Орешник" были известны только узкому кругу.