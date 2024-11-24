Песков: планы по испытаниям "Орешника" были известны только узкому кругу

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что планы по испытаниям ракетной системы средней дальности "Орешник" были известны только узкому кругу.

Заявление прозвучало в программе "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия 1".

"По всей видимости, совсем узкий круг", - сказал Песков.

"Конечно, разработка новейших видов вооружений, тем более в такой геополитической ситуации – это абсолютно засекреченный процесс", - добавил он.

Напомним, на этой неделе новейшая гиперзвуковая баллистическая ракета средней дальности "Орешник" поразила в Днепропетровске цеха, в которых производили реактивные снаряды и ударные беспилотники.