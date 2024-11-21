21 Ноября 2024
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Уральских супругов, ранее оправданных в двойном убийстве, все же отправили в колонию

Свердловский областной суд со второй попытки вынес обвинительный приговор супругам, обвинявшимся в сожжении двух человек. Веру и Ивана Мельковых надолго отправили в колонию.

Напомним, в ночь на 25 июля 2021 года на бульваре Юности в Первоуральске произошел пожар, в котором погибли двое мужчин. По версии следствия, к преступлению были причастны супруги Мельковы, которые решили расправиться с братом Ивана. Как показало расследование, для этого они подперли входные двери его квартиры и подожгли. В жилище, кроме родственника Мелькова, также находился его друг. В результате оба погибли в огне.

Супруги своей вины не признавали и ходатайствовали о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей. В итоге коллегия присяжных вынесла вердикт – событие преступления было, но вина Мельковых не доказана. 6 марта нынешнего года Свердловский облсуд огласил оправдательный приговор Ивану и Вере Мельковым.

После этого в Следственном комитете России заявили, что оправдательный приговор был оглашен несмотря на собранную доказательственную базу. На ситуацию даже обратил внимание глава СКР Александр Бастрыкин, который захотел узнать, почему уральских супругов оправдали по делу о двойном убийстве.

Супруги Мельковы в суде(2024)|Фото: пресс-служба Свердловского областного суда

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, в дальнейшем была подана апелляция. В итоге дело направили на новое рассмотрение. Была заново сформирована коллегия присяжных, которая вынесла другой вердикт – признать Мельковых виновными в умышленном уничтожении имущества путем поджога и причинении смерти потерпевшим (за исключением утверждения о намеренном лишении их жизни). Также присяжные посчитали, что супруги заслуживают снисхождения.

С учетом вердикта присяжных Свердловский облсуд оправдал Веру и Ивана Мельковых по статье об уничтожении имущества, но признал их виновными в убийстве. Вере назначено 13 лет колонии общего режима, ее мужу Ивану – 18 лет колонии строгого режима. Также обоим после освобождения будет ограничена свобода на 2 года.

Кроме этого, был удовлетворен гражданский иск потерпевшей, в пользу которой с Мельковых взыскано по 500 тысяч рублей с каждого. Обоих взяли под стражу в зале суда. Дети супругов теперь будут переданы органам опеки.

Как отметили в облсуде, приговор пока не вступил в силу. На его обжалование у сторон есть 15 суток.

Теги: суд, убийство, присяжные, апелляция, Первоуральск


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Ранее 06.03.2024 07:50 Мск На Урале присяжные оправдали супругов, обвинявшихся в сожжении двух человек

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