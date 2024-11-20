С Уральского завода гражданской авиации через суд требуют 550 млн рублей

"Государственная авиакомпания "224-й летный отряд" обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском к Уральскому заводу гражданской авиации (УЗГА). Речь идет о многомиллионном иске.

Как сообщается в электронной картотеке арбитража, компания хочет взыскать с завода почти 550,9 млн рублей. Какие-либо подробности дела пока не раскрываются. Иск принят к производству, заседание назначено на 10 января 2025 года.

Ранее сообщалось, что полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев призвал сменить уральского подрядчика, который разрабатывает самолет "Байкал". Самолет планируется выпускать на замену советскому "кукурузнику" Ан-2. Проектом занимается Уральский завод гражданской авиации (Екатеринбург).

Первые "Байкалы" должны были передать дальневосточной "Авроре" в этом году, однако сроки неоднократно сдвигались. Недавно поставки сдвинули с 2025 на 2026 год.