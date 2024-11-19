В Нижневартовске произошел пожар в пункте отлова животных

В Нижневартовске произошел пожар в пункте отлова животных, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Югре.

Сообщение о пожаре поступило накануне, в 15.51, локализовано было в 16.48, открытое горение ликвидировано в 17.29. В ликвидации пожара были задействованы 25 человек личного состава и семь единиц техники. Отмечается, что тушение пожара было осложнено - пришлось вскрывать стены приюта для животных трактором, чтобы добраться до очага.

К счастью, обошлось без пострадавших. Сотрудникам приюта удалось перенести животных в безопасное место.

"Муксун" сообщает, что жители города подозревают, что пожар якобы могли подстроить специально. Сообщается, что горело здание, где собак держат на карантине. Там же была расположена операционная. Причина возгорания устанавливается органами дознания МЧС России.