В Совфеде предложили главе Минтранса законодательно запретить овербукинг

Сенатор Айрат Гибатдинов предложил ввести запрет на овербукинг для авиакомпаний. Соответствующее обращение направлено на имя главы Минтранса РФ Романа Старовойта, передает РИА Новости.

Сенатор также считает, что необходимо рассмотреть возможность введения прямых компенсаций пострадавшим от овербукинга. По его мнению, такие компенсации должны составлять 25% сверх стоимости билета в качестве неустойки.

Ранее общественники предложили ввести запрет на снятие с рейсов пассажиров с детьми и инвалидов при овербукинге, а пересадку на другой самолет сделать добровольной — за компенсацию.

В октябре сообщалось, что Общероссийское объединение пассажиров направило предложение в комитет Госдумы по транспорту. Там заявили, что готовы рассмотреть предложенные меры и обсудить корректировку действующего законодательства, чтобы отрегулировать овербукинг у авиакомпаний.