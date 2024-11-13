На трассе Сочи – Джубга может стать меньше тоннелей

Количество тоннелей на трассе, соединяющей Сочи и Джубгу, может сократиться. Таковы планы разработчиков новой дороги.

Трасса длиной 130 км "капиталоемкая", почти половина – 55-60 км – тоннели. Разработчики попытаются минимизировать количество тоннелей, найти такую трассировку, приближенную к естественной, чтобы сократить количество крупных сооружений, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин журналистам после встречи – открытого диалога "100 вопросов о будущем России". Мысли политика по поводу трассы приводит ТАСС.

В марте власти назвали окончательную стоимость автодороги Джубга – Сочи. По подсчетам правительства России, проект обойдется примерно в 1,4 трлн руб.