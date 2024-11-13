Тюменская область изучает уникальную технологию высокоскоростного струнного транспортного комплекса в Беларуси

Тюменцы изучают уникальную технологию высокоскоростного струнного транспортного комплекса в Республике Беларусь, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Демонстрационную площадку для испытаний и международной экспертизы транспортно-инфраструктурных комплексов Unitsky String Technologies Inc., в белорусском городе Марьина Горка посетила делегация Тюменской области.

На территории расположены пять транспортно-инфраструктурных комплексов различного типа, испытано более 10 моделей подвижного состава, построены станции, депо и другая сопутствующая инфраструктура.

В центре проводятся научно-исследовательские и технологические работы. Тюменцам продемонстрировали пилотные разработки струнного транспорта и рассказали о его возможностях.

"Струнный транспорт представляет надземную транспортную систему, использующую подвесные рельсы, натянутые между опорами, что позволяет развивать скорость до 500 км/ч. Движение поезда полностью автоматизировано. Современная технология имеет большой потенциал, и мы рассматриваем возможность реализации такого проекта в Тюменской области", - заявил заместитель директора регионального департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Александр Горлатов.

В рамках делового визита тюменская делегации посетит Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, Институт радиобиологии, Технический университет имени П.О. Сухого, Институт леса НАН Беларуси и другие учреждения.