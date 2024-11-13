Турции предложили стать страной-партнером БРИКС

Турция получила предложение стать страной-партнером БРИКС, сообщил министр торговли республики Омер Болат.

"Вступление в БРИКС принесет Турции значительную выгоду, так как позволит сотрудничать со всеми важнейшими мировыми платформами", - цитирует министра РИА Новости.

Ранее стало известно, что по итогам саммита в Казани лидеры межгосударственного объединения БРИКС пока решили не принимать новых участников. Об этом сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Странам, подавшим заявку на вступление, присвоят статус партнеров. Сообщалось, что 13 стран уже получили статус страны-партнера БРИКС. Помимо Турции ими стали Казахстан, Узбекистан, Алжир, Беларусь, Боливия, Куба, Индонезия, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда и Вьетнам.