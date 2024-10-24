Странами-партнерами БРИКС стали 13 стран

13 стран получили статус страны-партнера БРИКС. Ими стали Турция, Казахстан, Узбекистан, Алжир, Беларусь, Боливия, Куба, Индонезия, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда и Вьетнам.

Объединение было создано в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем, в 2011 году к нему присоединилась ЮАР. А 1 января 2024 года - Египет, Иран, ОАЭ, Эфиопия.

По итогам нынешнего саммита в Казани лидеры межгосударственного объединения БРИКС пока решили не принимать новых участников, сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Странам, подавшим заявку на вступление, присвоят статус партнеров. Аагчи подчеркнул, что заявки на вхождение в состав объединения подали от 30 до 35 государств.

Дипломат добавил, что на саммите в Казане были разработаны критерии, которым должно соответствовать государство для присвоения ему статуса партнера.

Как вчера отмечал президент РФ Владимир Путин, в той или иной форме стремление взаимодействовать с БРИКС выразили более 30 государств, при этом необходимо выдержать баланс и не допустить снижения эффективности БРИКС.