Военный советник: командование ВСУ скрывает плохие новости, чтобы избежать паники

Командование военных сил Украины (ВСУ) скрывает плохие новости, чтобы избежать паники. Так изданию The Economist рассказал военный советник Дмитрий Поворотный, пишут "Известия".

По его словам, солдаты отмечают ухудшение ситуации на фронте. Они лишены мотивации и воюют, чтобы выжить.

Отмечается, что из-за нового президента США Дональда Трампа, в Киеве растет тревога и ожидание перемен. Под давлением неясных перспектив внутри Украины, военные на местах понимают, что на желание Зеленского на переговоры с Путиным пока надеяться рано.

Ранее о глубоком кризисе в ВСУ из-за деградации пехоты говорил военный эксперт Евгений Норин, пишет Lenta.ru.

А командование ВСУ признало тяжёлое положение дел на фронте: российские военные превосходят противника по техническому оснащению, качеству и количеству личного состава. Об этом Life сообщили в генеральном штабе ВСУ.