Более 300 военных потеряли ВСУ за сутки в Курской области

Более 300 военных потеряли ВСУ за сутки в Курской области. Как сообщает Минобороны РФ, также уничтожены танк, боевая машина пехоты, два бронетранспортера и восемь боевых бронированных машин. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен.

В ведомстве добавили, что всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 31390 военнослужащих, 195 танков, 127 боевых машин пехоты, 109 бронетранспортеров, 1110 боевых бронированных машин, 850 автомобилей, 265 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 62 станции РЭБ, 12 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 26 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.

"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - подчеркнули в Минобороны РФ.