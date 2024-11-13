Совет Евросоюза соберется ради российских активов

Уже на следующей неделе может быть принято решение о передаче российских активов Украине. Ради этого соберется Совет Европы.

Об этом в эфире канала TNV сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский, пишет "Ъ".

В октябре стало известно, что страны G7 не разморозят российские активы после завершения российско-украинского конфликта. Представители Группы семи планируют сохранить заморозку активов, пока российская сторона "не заплатит за нанесенный Украине ущерб".