G7 не планирует размораживать активы РФ после окончания конфликта на Украине

Страны G7 не разморозят российские активы после завершения российско-украинского конфликта, сообщила японская газета Nikkei со ссылкой на источники.

По информации издания, страны Группы семи планируют сохранить заморозку активов РФ, пока российская сторона "не заплатит за нанесенный Украине ущерб".

Соответствующую формулировку планируется внести в совместное заявление лидеров G7, которое может быть принято уже в этом месяце, передает ТАСС.

Ранее в администрации Соединенных Штатов заявили, что замороженные российские активы могут быть использованы для восстановления Украины.