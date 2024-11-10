В Махачкале из психбольницы сбежал мужчина, убивший отца и полицейского

Мужчина, убивший в Махачкале полицейского и своего отца в 2014 году, сбежал из Республиканского психоневрологического диспансера (РПНД), сообщают РИА Новости.

Сейчас его разыскивают полицейские.

"МВД Дагестана устанавливает местонахождение 36-летнего жителя селения Яраг-Казмаляр Шихрагимова Назима Джамидиновича, который примерно в 14 часов (мск) 8 ноября вышел из больницы, расположенной по улице Ш. Руставели в Махачкале, и не вернулся. Пропавший имеет психическое расстройство, состоит на учете в РПНД", – говорится в сообщении.

В 2015 году следственное управление СК РФ по Дагестану сообщало, что Шихрагимов обвиняется в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, убийстве и незаконном проникновении в жилище (статья 317, пункт "б" части 2 статьи 105, часть 1 статьи 139 УК РФ).

По данным следственных органов, в феврале 2014 года Шихрагимов в селе Яраг-Казмаляр Магарамкентского района проник в дом своего соседа и отказывался уходить. Приехавшего по вызову участкового Шихрагимов схватил за горло и семь раз ударил ножом в шею и грудь, сотрудник полиции умер на месте. После этого мужчина убил ножом своего отца, который попытался задержать его. Затем Шихрагимов ударил другого близкого родственника камнем по голове и скрылся.

В апреле 2015 года следствие направило дело в суд для решения вопроса о применении к обвиняемому принудительных мер медицинского характера.