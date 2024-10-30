Жительницу Каменска-Уральского судят за похищение чужого ребенка

Жительница Каменска-Уральского готовится предстать перед судом. Ее обвиняют в похищении чужого ребенка.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, 50-летняя женщина из личных неприязненных отношений к своей знакомой решила похитить ее сына 2015 года рождения. Утром 31 июля этого года в пьяном состоянии она пришла домой к бывшей подруге и с силой дернула входную дверь в квартиру. Дверь открылась, и женщина зашла внутрь. Там она потребовала от ребенка, чтобы тот оделся, заставила выйти из квартиры и следовать за ней.

С телефона мальчика похитительница позвонила его матери и сообщила, что забрала сына. Когда она и ребенок находились в Парке Трубников, к ним подъехали сотрудники полиции. Они задержали женщину, а освобожденного ребенка отдали матери.

Как отметили в прокуратуре, похитительница полностью признала свою вину. Сейчас ее уголовное дело направлено в Синарский районный суд Каменска-Уральского.