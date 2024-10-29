В начале ноября Свердловскую область завалит снегом

В ближайшую пятницу, 1 ноября, на территории Свердловской области ожидается снег. Он будет идти и в последующие дни.

Как сообщается на сайте Уральского гидрометцентра, причиной станет движение атмосферного фронта. На севере и в прилегающих к горам районах запада региона появится снежный покров. В Екатеринбурге, на крайнем юге и юго-востоке пройдут осадки в виде мокрого снега с дождем.

По данным синоптиков, в столице Урала будет на 2-3 градуса теплее, чем на остальной территории области. В городе пока обойдется без образования снежного покрова, либо он будет незначителен.

Согласно предварительному прогнозу, уже к 6-7 ноября снег установится в большинстве районов Свердловской области.

Напомним, что в первых числах октября Средний Урал также засыпало снегом.