29 Октября 2024
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Экономика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Замглавы Екатеринбурга: Лицом бюджета 2025 года будет транспортная реформа

Работа над проектом бюджета Екатеринбурга на 2025 год идет полным ходом, в мэрии при подготовке ориентируются на показатели текущего года: 76 миллиардов рублей — доходы, 80 миллиардов — расходы, 4 миллиарда — дефицит бюджета. О формировании бюджета уральской столицы на следующий год рассказал заместитель главы Екатеринбурга Андрей Корюков в эфире программы "Екатеринбург в галстуках" на радио "Город FM".

"Работа над главным финансовым документом идет полным ходом. Она началась летом, когда мы согласовывали показатели с министерствами Свердловской области и Российской Федерации. В сентябре прошли согласительную процедуру на уровне Министерства финансов Свердловской области. Там создается согласительная комиссия из депутатов Законодательного Собрания, Минфина и отраслевых министерств, где рассматриваются наши заявки. Также состоялось совещание с распорядителями бюджетных средств. Мы ориентируемся на показатели текущего года: 76 миллиардов — доходы, 80 миллиардов — расходы, 4 миллиарда — дефицит бюджета", — сообщил замглавы.

По словам Андрея Корюкова, у каждого бюджета есть свое лицо. "Я считаю, что лицом бюджета 2025 года будет транспортная реформа и включение брутто-контрактов. Одно из основных условий брутто-контрактов — включение в бюджет доходов от автобусного транспорта как Гортранса, так и частного. Это даст дополнительно порядка 5–6 миллиардов рублей", — сказал он.

Транспортная реформа в Екатеринбурге продолжает набирать обороты. Одной из ее главных задач было решение кадрового вопроса. Заключив с перевозчиками брутто-контракты, муниципалитет планировал обеспечить их достаточной материальной базой, чтобы улучшить условия труда работников предприятий и повысить зарплаты. Власти отчитались, что максимальный показатель для водителей автобусов уже составил в городе около 140 тысяч рублей и 107 000 – для водителей троллейбусов.

Кроме того, для получения дополнительного финансирования в 2025 году и учета этих субсидий в проекте бюджета, Екатеринбург заявился во все национальные проекты. Заявки касаются капитального ремонта школ, создания новых корпусов в детских загородных лагерях, строительства новых школ, дорог, учреждений культуры и так далее.

"Если проекты Екатеринбурга и Свердловской области найдут поддержку на уровне Федерации, то мы ожидаем, что после принятия бюджета, в январе-феврале получим дополнительные межбюджетные трансферты, которые потребуют софинансирования области и города", — напомнил Андрей Корюков.

"10 ноября мы внесем бюджет в Екатеринбургскую городскую думу и начнем его обсуждение с депутатами и горожанами. С 10 по 30 ноября состоятся публичные слушания по бюджету, куда я приглашаю всех активных жителей города. Каждый из вас сможет ознакомиться с документом и задать вопросы", — сказал заместитель Главы Екатеринбурга.

Теги: Андрей Корюков, бюджет Екатеринбурга, транспортная реформа


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