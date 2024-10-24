Путин сообщил о частичной блокировке подразделений ВСУ в Курской области

Около 2 тыс. солдат ВСУ, вторгшихся на территорию Курской области, оказались заблокированы. ВС России приступают к ликвидации, рассказал президент России Владимир Путин по итогам саммита БРИКС в Казани.

"Часть подразделений украинской армии, вторгшейся в Курскую область, блокирована, окружена - это примерно около 2 тысяч человек. Предпринимаются попытки разблокировать эту группировку извне, прорваться изнутри, пока безуспешно. Российская армия приступила к ликвидации этой группировки", - заявил президент.

По его словам российская армия уверенно продвигается на всех линиях боевого соприкосновения.