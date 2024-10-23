Обновление теплосетевого комплекса Екатеринбурга требует перехода в новую ценовую зону

Новости о скором переходе Екатеринбурга в ценовую зону теплоснабжения вызвали массу споров и обсуждений. Что, в принципе, совершенно ожидаемо. Наиболее острым вопросом для потребителей стало возможное повышение цены более чем в полтора раза. И это неудивительно, учитывая, что плата за тепло, как правило, занимает до половины в зимней квитанции квартиросъемщиков.

Эксперты, опрошенные Накануне.RU, поясняют, что цена по так называемому "методу альтернативной котельной" определяет только потолок стоимости ресурса для населения, в то время, как фактические расценки будут ниже. В качестве примера собеседники агентства приводят Самару, которая в числе первых перешла в ценовую зону. Здесь платеж для населения ежегодно устанавливает администрация по соглашению с энергетиками. Какой будет ситуация в Екатеринбурге, зависит прежде всего от региональных и муниципальных властей. Подробнее – в материале Накануне.RU.

24 октября Законодательное собрание Свердловской области рассмотрит предложение администрации Екатеринбурга о переходе в ценовую зону теплоснабжения, также известную как метод альтернативной котельной.

Методика представляет из себя вариант установления предельной цены на тепло. Она рассчитывается как стоимость выработки на условной "идеальной" котельной, которую можно было построить здесь и сейчас в текущих финансовых условиях с учетом капитальных и эксплуатационных затрат. Отсюда и возникло неофициальное название – "альтернативная котельная". Решение о переходе в ценовую зону принимает правительство РФ.

В качестве обоснования ее применения приводится критическое состояние отрасли: оборудование и тепловые сети сильно устарели, а доступных источников инвестиций не хватает. По оценкам Минстроя РФ, чтобы остановить растущее устаревание технических фондов, в рынок необходимо вложить более 2,5 трлн рублей в ближайшие 10 лет.

И, как раз, альткотельная позволяет привлечь такие инвестиции.

В качестве ответственного за теплоснабжение муниципалитета, перешедшего в ценовую зону, определяется местная ЕТО (единая теплоснабжающая организация). К примеру, для Екатеринбурга это АО "Екатеринбургская теплосетевая компания", подконтрольная ПАО "Т Плюс". Но, вместе с дополнительными возможностями, компания получает и дополнительную ответственность, что скажется позитивно на состоянии комплекса. Так, в случае такого перехода, предприятие возьмет на себя и экономическую ответственность: будут определены четкие целевые показатели, как, например, повышение надежности, снижение аварийности и рост качества услуги. А при несоблюдении договоренностей энергетики получат штрафные санкции.

Как ранее сообщало Накануне.RU, ценовая зона в Екатеринбурге может привести к росту стоимости тепла для потребителей. По текущим расчетам стоимость гигакалории по альткотельной – 3,8 тысяч рублей, в то время как действующий тариф – порядка 2,3 тысяч рублей. Однако при таком разрыве вводится поэтапный переход к предельному уровню цены: опережающие темпы роста могут быть в пределах 2-3%. При этом ЕТО берет на себя обязательства по исполнению схемы теплоснабжения, которая утверждается муниципальными властями и Минэнерго РФ. По оценкам экспертов, в 43 муниципальных образованиях, где уже осуществлен переход в ценовые зоны теплоснабжения, инвестиции составят более 314 млрд рублей, что в 2,6 раза превышает объем инвестиций в условиях действующего тарифного регулирования.

Одним из первых городов РФ, перешедших в ценовую зону, стала Самара. Директор регионального центра НП "ЖКХ Контроль" Виктор Часовских рассказал изданию, что после подписания соответствующего соглашения с "Т Плюс" резкого повышения цены не произошло.

"При утверждении цен муниципальные власти практически укладывались в предельные индексы. Ежегодное увеличение выбивается за "предельники" примерно на 2,5%. Город подходит к этому вопросу с точки зрения недопущения социальной напряженности. Тем не менее, муниципалитет остался в плюсе - ЕТО начала вкладывать больше средств в модернизацию и перекладку сетей, что привело к снижению аварийности. Здесь многое зависит от органов местного самоуправления, какие параметры они заложат в соглашение с ресурсоснабжающей организацией", - пояснил Виктор Часовских.

На примере Самары видно, что предельная цена не является конечной стоимостью тепла для населения. Так, со второго полугодия 2024 года уровень альткотельной здесь был увеличен до 3,5 тысяч рублей, однако жители города платят только 2,4 тысячи рублей, что закреплено в соглашении между властями и "Т Плюс".

Для сравнения, в Екатеринбурге ресурс уже превысил 2,3 тысячи рублей за гигакалорию, при расчетной цене альткотельной в 3,8 тысяч рублей. Таким образом, если муниципальные и областные власти смогут договориться с "Т Плюс" о мягком переходном периоде, город получит существенные инвестиции в систему теплоснабжения без взрывного роста цен.

Напомним, по информации "ЕТК", в 2024 году было заменено 40 км теплосетей, чего недостаточно для обновления инфраструктуры. По оценкам энергетиков, чтобы остановить процесс ветшания системы, ежегодно требуется проводить работы минимум на 100 км трубопроводов, а сделать это без привлечения существенных инвестиций невозможно.

Ранее собеседник Накануне.RU в правительстве Свердловской области подтвердил, что регион не заинтересован в росте социальной напряженности, поэтому власти постараются сделать переход максимально плавным.