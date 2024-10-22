Виталий Хоценко: Приоритет подготовки к Чемпионату России по фигурному катанию - комфорт участников и зрителей

Губернатор Омской области Виталий Хоценко провёл заседание оргкомитета по проведению Ростелеком-Чемпионата России по фигурному катанию. Мероприятие состоится в многофункциональном спортивном комплексе "G-Drive Арена" с 18 по 23 декабря. На сегодня уже продана треть билетов и абонементов на все дни соревнований, сообщает пресс-служба правительства Омской области.

Такие статусные соревнования в ранге чемпионата проводились в регионе лишь в 1976 году, почти полвека назад. Для подготовки и проведения мероприятия на соответствующем уровне создан организационный комитет под председательством Губернатора Омской области Виталия Хоценко.

Сегодня на заседании оргкомитета обсуждались ключевые моменты подготовки главного спортивного события этого года. Рассмотрены вопросы проживания участников и организаторов, логистика, волонтерское сопровождение, оформление гостевого маршрута.

Губернатор Виталий Хоценко ставит задачу в дни проведения Чемпионата по фигурному катанию создать условия для комфорта и безопасности как участникам состязаний, так и зрителям события на трибунах G-Drive Арены.

"В нашем регионе накоплен большой опыт организации и проведения крупных спортивных турниров, в том числе всероссийского и международного уровней. Мы должны сделать все, чтобы и Чемпионат России по фигурному катанию прошел на высоком организационном уровне, запомнился организаторам, спортсменам и зрителям яркостью, масштабностью и продуманностью", - отметил Виталий Хоценко.

По словам сопредседателя оргкомитета Чемпионата, генерального директора Федерации фигурного катания на коньках России Александра Когана, на представительный турнир приедут все ведущие фигуристы страны и лучшие тренеры.

"Чемпионат России является главным турниром сезона. Мы ожидаем полный комплект спортсменов из 90 человек, более ста тренеров и специалистов, которые будут обслуживать эти соревнования. Определены гостиницы для размещения. Уверен, что этот турнир в Омской области пройдёт на самом высочайшем уровне и останется в памяти всех спортсменов, и мы приедем сюда ещё", - сказал Александр Коган.

Утверждено расписание предстоящих соревнований. Разработан сценарий церемонии жеребьевки в Атриуме G-Drive Арены, сценарий церемонии открытия. Также разработан дизайн медалей Ростелеком-Чемпионата России, экипировки для волонтеров, подарочной продукции. Сейчас согласовываются отдельные элементы брендирования, атрибутики и символа Чемпионата.

В настоящее время во взаимодействии с общероссийской федерацией и представителями многофункционального спортивного комплекса "G-Drive Арена" продолжается работа по подготовке к проведению Чемпионата России.

Стать причастными к крупнейшему спортивному событию смогут жители по всей территории страны. Чемпионат России будет транслировать федеральная телекомпания "Первый канал".