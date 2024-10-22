Виталий Хоценко: Приоритет подготовки к Чемпионату России по фигурному катанию - комфорт участников и зрителей

22 Октября 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Сроки обучения в школах сократят?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Спорт Омская область
Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Виталий Хоценко: Приоритет подготовки к Чемпионату России по фигурному катанию - комфорт участников и зрителей

Губернатор Омской области Виталий Хоценко провёл заседание оргкомитета по проведению Ростелеком-Чемпионата России по фигурному катанию. Мероприятие состоится в многофункциональном спортивном комплексе "G-Drive Арена" с 18 по 23 декабря. На сегодня уже продана треть билетов и абонементов на все дни соревнований, сообщает пресс-служба правительства Омской области.

Такие статусные соревнования в ранге чемпионата проводились в регионе лишь в 1976 году, почти полвека назад. Для подготовки и проведения мероприятия на соответствующем уровне создан организационный комитет под председательством Губернатора Омской области Виталия Хоценко.

Сегодня на заседании оргкомитета обсуждались ключевые моменты подготовки главного спортивного события этого года. Рассмотрены вопросы проживания участников и организаторов, логистика, волонтерское сопровождение, оформление гостевого маршрута.

Губернатор Виталий Хоценко ставит задачу в дни проведения Чемпионата по фигурному катанию создать условия для комфорта и безопасности как участникам состязаний, так и зрителям события на трибунах G-Drive Арены.

(2024)|Фото: пресс-служба правительства Омской области

"В нашем регионе накоплен большой опыт организации и проведения крупных спортивных турниров, в том числе всероссийского и международного уровней. Мы должны сделать все, чтобы и Чемпионат России по фигурному катанию прошел на высоком организационном уровне, запомнился организаторам, спортсменам и зрителям яркостью, масштабностью и продуманностью", - отметил Виталий Хоценко.

По словам сопредседателя оргкомитета Чемпионата, генерального директора Федерации фигурного катания на коньках России Александра Когана, на представительный турнир приедут все ведущие фигуристы страны и лучшие тренеры.

"Чемпионат России является главным турниром сезона. Мы ожидаем полный комплект спортсменов из 90 человек, более ста тренеров и специалистов, которые будут обслуживать эти соревнования. Определены гостиницы для размещения. Уверен, что этот турнир в Омской области пройдёт на самом высочайшем уровне и останется в памяти всех спортсменов, и мы приедем сюда ещё", - сказал Александр Коган.

(2024)|Фото: пресс-служба правительства Омской области

Утверждено расписание предстоящих соревнований. Разработан сценарий церемонии жеребьевки в Атриуме G-Drive Арены, сценарий церемонии открытия. Также разработан дизайн медалей Ростелеком-Чемпионата России, экипировки для волонтеров, подарочной продукции. Сейчас согласовываются отдельные элементы брендирования, атрибутики и символа Чемпионата.

В настоящее время во взаимодействии с общероссийской федерацией и представителями многофункционального спортивного комплекса "G-Drive Арена" продолжается работа по подготовке к проведению Чемпионата России.

Стать причастными к крупнейшему спортивному событию смогут жители по всей территории страны. Чемпионат России будет транслировать федеральная телекомпания "Первый канал".

Теги: чемпионат россии по фигурному катанию, подготовка


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети