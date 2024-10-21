21 Октября 2024
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Фото: Накануне.RU

Референдум о вступлении Молдавии в ЕС сочли сфальсифицированным

Доцент Финансового университета при Правительстве России Игорь Шорников счел сфальсифицированными результаты референдума в Молдавии.

"Даже при том, что многие предпочитали не брать бюллетени и саботировать референдум, число проголосовавших наверняка было больше. На зарубежных участках у команды (президента Майи) Санду были полностью развязаны руки, и проконтролировать достоверность голосования диаспоры невозможно. Тем не менее, косвенные свидетельства говорят о том, что их число, соответственно и число голосов, поданных "за" на референдуме, сильно преувеличено", - сказал РИА Новости Шорников.

Напомним, после обработки 97,66% протоколов выяснилось, что количество проголосовавших на референдуме о вступлении Молдавии в Европейский союз "за" и "против" в процентном соотношении сравнялось и разделилось почти что ровно пополам, при этом голосов "за" на 88 больше. Гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?".

Теги: Молдавия, референдум, Евросоюз, ЕС


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