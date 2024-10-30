В Молдавии сорван флешмоб против Майи Санду

В Кишиневе, столице Молдавии, не состоялся флешмоб оппозиционной партии "Возрождение", направленный против президента Майи Санду. Его проведению помешала полиция.

Партийцы решили пройти по центру Кишинева с большим воздушным шаром около 1,5 м в диаметре, который они катили по улицам. На шаре была размещена фотография президента Санду, а также призыв "Майя, катись отсюда". Акция была запланирована на сегодняшнее утро, пишет РИА Новости.

Напомним, в Молдове 20 октября прошли выборы президента, а также референдум о вступлении страны в Европейский союз. По результатам референдума количество сторонников и противников вступления страны в Европейский союз в процентном отношении разделилось почти пополам. Граждане ответили на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?" — 50,42% избирателей отдали свой голос за эту реформу.

На выборах президента, после обработки почти 100% протоколов, действующая прозападная глава республики Майя Санду набрала 42,31% голосов. На втором месте — бывший генпрокурор Александр Стояногло, он получил 26,07% голосов избирателей. Ни одному из кандидатов в первом туре голосования не удалось преодолеть необходимый порог в 50% голосов, поэтому победителя определят во втором туре, который намечен на 3 ноября.