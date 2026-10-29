В АО "Транснефть – Сибирь" подвели итоги корпоративного конкурса "Водитель года"

В АО "Транснефть – Сибирь" в Тюмени состоялось подведение итогов ежегодного конкурса мастерства "Водитель года". Лучшие работники были отмечены в трех номинациях. Торжественное награждение победителей проходило под руководством заместителя генерального директора АО "Транснефть – Сибирь" Марата Кутлубаева в преддверии профессионального праздника Дня автомобилиста.

Определение лидеров конкурса осуществлялось на основании результатов оценки профессиональной деятельности водителей филиалов предприятия. В числе основных критериев – стаж работы, продолжительность управления транспортным средством, отсутствие дорожно-транспортных происшествий и нарушений правил дорожного движения, соблюдение установленного скоростного режима и другие показатели, характеризующие качество и безопасность вождения. По каждому критерию участникам начислялись баллы, на основании которых был сформирован итоговый рейтинг в соответствующей номинации.

По итогам оценок в номинациях победителями стали: "Водитель года легкового автомобиля" – Газинур Садыков, "Водитель года грузового автомобиля" – Иван Мокроусов, "Водитель года автобуса" – Василий Петку.

Проведение конкурса направлено на повышение престижа профессии водителя, совершенствование профессиональных знаний и навыков работников, повышение культуры безопасного вождения и укрепление дисциплины в области безопасности дорожного движения.