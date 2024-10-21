Молдавия раскололась на референдуме о вступлении в ЕС

В Молдавии состоялись выборы. После обработки 97,66% протоколов выяснилось, что количество проголосовавших на референдуме о вступлении страны в Европейский союз "за" и "против" в процентном соотношении сравнялось и разделилось почти что ровно пополам, при этом голосов "за" на 88 больше.

Гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Тогда же граждане Молдавии избирали президента. После обработки 95% протоколов лидирует действующий президент Майя Санду, которая набирает 39,79% голосов. На втором месте – бывший генпрокурор Александр Стояногло (27,63%). Оба события признаны состоявшимися, так как явка по каждому из них превысила необходимый лимит в 33,3%. Работа участков в стране завершилась в 21:00 (совпадает с мск), пишет РИА Новости.

На ситуацию отреагировал сенатор Совфеда Константин Косачев. В своем telegram-канале он написал, что "рука Брюсселя на этот раз выглядит короткой и немощной, и это притом, что цифры голосования надо ещё и делить не в пользу действующей власти".

"Если при таком наглом и беспардонном вмешательстве Запада во внутренние дела этой страны результат оказался противоположным его ставке, значит, гражданам Молдовы реально надоело, холодильник всё-таки ближе телевизора, а насущные дела важнее "европейских" сказок. Впереди - второй тур. Возможно, новый этап в жизни Молдовы. И, если так, новый этап в жизни Европы, естество которой всё-таки в Евразии, а не в Евроатлантике", - пишет сенатор.

По его мнению, любые предсказуемые вопли про руку Москвы в этой ситуации будут звучать как колокол, звонящий по позорно провалившимся евроинтеграторам.