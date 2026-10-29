Восемь студентов почувствовали себя плохо после занятия по химии в вузе Уфы

В Уфимском университете науки и технологий (УУНиТ) во время занятия по химии студентам стало плохо.

28 октября учащиеся работали с плавиковой кислотой, произошла реакция с выделением паров, пишет "Российская газета". В результате восемь человек почувствовали недомогание.

Как рассказали в вузе, помещение оперативно проветрили, а студентов вывели на улицу. Позже двоих из них госпитализировали, но после обследования отпустили. Остальные студенты от госпитализации отказались.

В мае СКР возбудил уголовное дело после отравления детей газом в школе в Омской области.