В Молдавии оппозиция может "выйти на улицу" из-за референдума о вступлении в ЕС

В Молдавии может начаться противостояние из-за итогов референдума о присоединении к Евросоюзу. Оппозиция собралась оспаривать результаты волеизъявления людей.

"Мы будем это [итоги референдума] оспаривать юридически. Но все будет зависеть от выборов президента во втором туре", - приводит РБК слова руководителя оппозиционного блока "Победа-Виктория" Илана Шора.

По его словам, оппозиция будет "вынуждена выходить на улицу" и отстаивать "свои результаты".

Напомним, после обработки протоколов выяснилось, что количество проголосовавших на референдуме о вступлении Молдавии в Европейский союз "за" и "против" в процентном соотношении сравнялось и разделилось почти что ровно пополам, при этом голосов "за" на 88 больше. Гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?".