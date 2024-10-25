К политикам Гагаузии пришли с обысками

В Молдавии правоохранители нагрянули с обысками в дома политиков и общественных деятелей Гагаузии.

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"С раннего утра прошли обыски у некоторых политических и общественных деятелей в разных районах Молдавии. С редакцией Gagauznews связался зампред Исполкома (правительства - рег.) Гагаузии Виктор Петров и сообщил, что сегодня утром обыски проводятся в его доме в Комрате", - пишет РИА Новости, приводя информацию портала Gagauznews.

В Молдавии после обработки протоколов выяснилось, что количество проголосовавших на референдуме о вступлении Молдавии в Европейский союз "за" и "против" в процентном соотношении сравнялось и разделилось почти что ровно пополам, при этом голосов "за" на 88 больше. После подведения итогов выяснилось, что в стране может начаться противостояние из-за итогов референдума о присоединении к Евросоюзу. Оппозиция собралась оспаривать результаты волеизъявления людей.