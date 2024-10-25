Санду: Не все голоса против еврореферендума были куплены

Президент Молдавии Майя Санду высказалась об итогах референдума о вступлении страны в Евросоюз. Ранее оппозиция захотела на улице "оспорить" итоги волеизъявления. За евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против – 49,54%.

"Было очевидно, что что-то не в порядке, поскольку все расчеты и опросы... показывали 60% голосов в поддержку референдума. Мы испытали недоумение, мы знали, что пытаются купить голоса, мы знали, что будет определенное количество украденных голов, но такого не ждали. Да, купленные голоса изменили ситуацию, но это не значит, что еще 40% были куплены", - заявила Санду в рамках проекта "Интервью без протокола", цитату приводит РИА Новости.

Напомним, после подведения итогов выяснилось, что в стране может начаться противостояние из-за итогов референдума о присоединении к Евросоюзу. Оппозиция собралась оспаривать результаты волеизъявления людей.