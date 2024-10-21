Уральский боец Иван Штырков вошел в топ-10 российских тяжеловесов

Уральский боец, президент Академии единоборств РМК Иван Штырков вошел в десятку сильнейших тяжеловесов России. Это произошло после его победы на турнире RCC 20 в Екатеринбурге, организованном Русской медной компанией.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, обновленные рейтинги бойцов опубликовал сайт статистики FightMatrix. В мире "Уральский Халк" расположился на 37-й строчке. В минувшую пятницу Иван одержал досрочную победу над Хадисом Ибрагимовым, одолев его в третьем раунде.

Главный бой шоу проходил в весовой категории до 100 кг, причем оба бойца подгоняли вес под это противостояние. Обычно Штырков выступает в полутяжелом дивизионе RCC (до 93 кг), а Ибрагимов выходит на бои в весе около 120 кг.

Еще один участник турнира Владимир Токов после победы над Тимуром Нагибиным взлетел в мировом рейтинге сразу на 42 позиции и теперь занимает 144-ю строчку в легком весе. В России экс-боец Bellator идет 26-м.

Российский проспект Асаф Чопуров тоже вошел в российскую десятку, но в легчайшем весе. После победы над Никитой Михайловым он занял седьмую строчку в России и 39-ю в мире.

Турнир RCC 20 прошел в Екатеринбурге при полных трибунах. В соглавном поединке по кикбоксингу определился первый чемпион лиги Fair Fight в тяжелом весе: победителем и обладателем уникального чемпионского пояса стал Дмитрий Васенев, одержавший верх над Басиром Абакаровым.

Все билеты раскупили еще за несколько дней до турнира. Мультимедийное шоу в стиле "Матрицы" вышло за пределы зала и было интегрировано в интерактивные зоны для гостей в фойе. Дети и взрослые учились управлять дронами на мастер-классе от службы безопасности РМК, осваивали основы рукопашного боя и кикбоксинга. Также они измеряли силу удара и скорость реакции, учились оказывать первую помощь и фотографировались с мотобайком.