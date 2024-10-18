В Югре судебные приставы выдворили с начала года более тысячи мигрантов

С начала 2024 года югорские судебные приставы выдворили 1057 иностранцев, не имевших документов, подтверждающие право пребывания на территории России и уклонявшихся от выезда из страны по истечении установленного срока, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления ФССП.

Большинство выдворенных иностранцев уроженцы Таджикистана и Узбекистана.

Ранее суды признали мигрантов виновными в нарушении правил въезда в РФ либо режима пребывания в России.

Нарушители оштрафованы, сумма штрафов составляет от 2 до 5 тыс. руб. После подготовки необходимых документов и приобретения билетов судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов УФССП России по ХМАО-Югре доставляли иностранцев в пункты пропуска через государственную границу и передавали сотрудникам пограничной службы.

Теперь по закону им на пять лет запрещен въезд на территорию России.